"Dire la ville : raconter, décrire, inventer, rêver…" par Camille Ammoun et Thierry Paquot

Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, le vendredi 12 novembre à 18:00

Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, le vendredi 12 novembre à 18:00

C’est par le récit qu’architectes et urbanistes sont invités à défendre leurs projets et leurs réalisations devant les jurys qui font appel à eux et plus généralement dans l’espace public où se croisent citadins, habitants, usagers de leurs ouvrages. Mais la ville doit-elle être objet ou sujet du récit ? Peut-elle devenir un personnage ? Que peut-on dévoiler de la ville en la pensant par le biais de la fiction et à l’épreuve de cette dernière ? Son âme ? C’est ce qui sera interrogé à travers un parcours où les architectes sont eux-mêmes des personnages de fictions, où urbanistes et « urbanologues » cherchent et insufflent l’esprit des lieux.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2 rue des Canonniers 59800 Lille

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T20:00:00

