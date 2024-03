Dire la matière de l’œuvre 2/2 Salle Rhône 3B Lyon, mardi 25 juin 2024.

Dire la matière de l’œuvre 2/2 Annamaria DUCCI, Arnaud TIMBERT Mardi 25 juin, 11h00 Salle Rhône 3B

La session vise à combler une lacune dans les études consacrées à la description des œuvres d’art, se proposant d’explorer cette attitude à « dire la matière de l’œuvre », ses fluctuations historiques, ses difficultés rhétoriques, afin de tracer une véritable narration matérielle de l’art. Ouverte aux échanges entre différents domaines et méthodologies, la session cherchera à présenter les dispositifs rhétoriques utilisés, et à cerner les contextes historico-culturels qui ont privilégié l’expression de la matérialité de l’œuvre, mais aussi son aspect de technicité. La question d’une spécificité verbale, d’un vocabulaire spécialement conçu et utilisé pour chaque matériau, sera également posée. Une attention spécifique sera portée au vocabulaire de l’architecture, dans ses rapports avec les sciences (Géologie, Physique, Chimie).

Interventions :

Salle Rhône 3B Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale