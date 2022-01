Dire Grand – Collectif EDA – Festival Nijinskid MJC la Bouvardière, 2 février 2022, Saint-Herblain.

2022-02-02 Mardi 1er et mercredi 2 février 2022

Horaire : 18:00 18:45

Gratuit : non 5 € Mardi 1er et mercredi 2 février 2022

Danse – Jeune public. Une chorégraphie éclairée par la pensée des enfants sur le monde adulte. « Avec Dire Grand nous tentons de composer une fresque orale et dansée autour de la question de l’âge.Cette nouvelle création a commencé en s’interrogeant, avec des groupes d’enfants, sur les écarts ou les similitudes des différents âges de la vie. Notamment autour de la notion d’adulte, en laissant leurs propres projections résonner sur nos imaginaires. Toutes ces conversations ont été enregistrées et constituent le terreau esthétique et dramaturgique du spectacle.Sur le plateau, nous souhaitons faire converger ces voix d’enfants et un corps d’adulte, seul en scène, dans un même espace-temps. Créer une danse dont le rythme et la scande feront écho à la fois au sens des paroles d’enfants ainsi qu’à la musicalité de leurs voix. Avec notre goût pour l’absurde, danses vocales et paroles chorégraphiques dessineront les liens visibles ou invisibles, réunissant en un seul monde celui des enfants et celui des adultes. » Conception : Collectif EDA Interprétation (en alternance) : Maude Albertier, Sarah Pellerin-Ott Durée : 45 min. Public : à partir de 7 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

