Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Dire et lire Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Dire et lire Médiathèque du Bois fleuri, 23 octobre 2021, Lormont. Dire et lire

Médiathèque du Bois fleuri, le samedi 23 octobre à 14:30

Améliorer vos compétences à l’oral pour délivrer la saveur d’un texte. Par des jeux et des exercices engageant la voix et le corps, vous expérimenterez les bases techniques d’une lecture expressive (la respiration, l’articulation, le regard et la posture…). Rendez-vous mensuel convivial et ludique, séance animée par une professeure de théâtre. Pas d’obligation de suivre toutes les séances. Participation libre. Les ateliers du Bois fleuri https://fr.calameo.com/read/0034373772af23035e796

Gratuit sur inscription

Atelier lecture à voix haute. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont