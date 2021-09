Bidache Le Houga Bidache, Pyrénées-Atlantiques Dire et Lire à l’Air au Houga le 18 septembre Le Houga Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Dire et Lire à l’Air au Houga le 18 septembre Le Houga, 18 septembre 2021, Bidache. Dire et Lire à l’Air au Houga le 18 septembre

Le Houga, le samedi 18 septembre à 11:00

La nouvelle médiathèque du Houga installée près de l’église ouvre ses portes samedi 18 septembre à 10 h et reçoit à 11 h la Cie Chicken Street pour un spectacle en plein air dans le cadre du festival Dire et Lire à l’Air organisé par la Médiathèque départementale du Gers. Le magnifique bon à rien est un western spaghetti de poche. L’artiste reproduit des scènes mythiques du film Le bon, la brute et le truand. Tout public. 45 mn. Gratuit. Buffet campagnard à la fin de la représentation sur inscription à la mairie 05 62 08 90 57 ou [bibliotheque.lehouga@orange.fr](mailto:bibliotheque.lehouga@orange.fr). Repli en cas de pluie à l’Espace folgarien.

gratuit

Ouverture de la nouvelle médiathèque et spectacle en plein air Le Houga L’Oustalet (près de l’église) Bidache Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bidache, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Le Houga Adresse L'Oustalet (près de l'église) Ville Bidache lieuville Le Houga Bidache