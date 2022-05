Dire, affirmer, révéler Centre culturel canadien, 9 juin 2022, Paris.

Découvrez au CCC “Dire, affirmer, révéler : cinq films de (ré)appropriation culturelle” une soirée de films d’animation sur le cinéma autochtone

Depuis quelques années, des réalisateurs et des producteurs autochtones investissent le cinéma d’animation pour transmettre leurs valeurs, leurs préoccupations, leur imaginaire. De surcroît, les conséquences désastreuses du colonialisme sont de plus en plus souvent, et ce avec raison, dénoncées dans des films remarquables.

Cette programmation de cinq courts métrages d’animation permet de prendre la mesure de ce nouveau courant qui accroît le spectre du cinéma d’animation à l’aide de voix fortes, singulières et engagées.

Une présentation du Festival international du film d’animation d’Annecy en collaboration avec les Sommets du cinéma d’animation de Montréal dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone.

Programme (durée 58 min) :

· Meneath: The Hidden Island of Ethics

Terril Calder, Canada, 2021, 19 min

Meneath : l’île secrète de l’éthique illustre le difficile parcours d’une fillette métisse vive et précoce convaincue d’être destinée aux enfers. (Prix Spécial du Jury – École NAD-UQAC, Sommets du cinéma d’animation 2022.)

· Premonition: On the Eve of Signing Treaty 6

Barry Blinsky, Canada, 2021, 4 min

La veille de la signature du traité de paix n. 6, un aîné cri a un pressentiment sur l’avenir.

· Angakuksajaujuq – The Shaman’s Apprentice

Zacharias Kunuk, Canada, 2021, 21 min

Angakuksajaujuq: L’apprenti chamane raconte l’histoire d’une jeune chamane en formation qui doit faire face à sa première épreuve — un voyage dans le monde souterrain pour visiter Kannaaluk : Celui d’en bas. (Prix FIPRESCI – Annecy 2021; Grand Prix GUY-L.-COTÉ du meilleur film d’animation, Sommets du cinéma d’animation 2022.)

· Kapaemahu

Dean Hamer, Joe Wilson, États-Unis, 2020, 8 min

Kapaemahu révèle l’histoire cachée de quatre pierres de guérison sur la plage de Waikiki et les légendaires esprits transgenres en leur sein.

· Annah la Javanaise

Fatima Tobing Rony, Indonésie, 2020, 6 min

En 1893, une jeune fille de 13 ans devient la domestique et le modèle du peintre Paul Gauguin. On la surnomme Annah la Javanaise. Ceci est une reconstitution de son histoire.

