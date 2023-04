Weekend Bien être 1079 Route du Chatelard Dirac Catégories d’Évènement: Charente

Weekend Bien être 1079 Route du Chatelard, 13 mai 2023, Dirac. Profitez d’un weekend une nuit avec diner, brunch, deux cours de yoga, une séance de sophrologie, une équilibration psycho corporel, un massage visage à 389€/personne dans un lieu magique.

Enjoy a one-night weekend with dinner, brunch, two yoga classes, a sophrology session, a psycho-body balancing, a facial massage at 389?/person in a magical place Disfruta de un fin de semana de una noche con cena, brunch, dos clases de yoga, una sesión de relajación, una sesión de equilibrio cuerpo-psicología, un masaje facial a 389?/persona en un lugar mágico Genießen Sie ein Wochenende mit einer Nacht, Abendessen, Brunch, zwei Yogastunden, einer Sophrologiesitzung, einem psycho-körperlichen Ausgleich und einer Gesichtsmassage für 389?/Person an einem magischen Ort Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

