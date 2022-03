DIPTYQUE THÉÂTRAL Le Mans, 18 mars 2022, Le Mans.

DIPTYQUE THÉÂTRAL Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-03-18 – 2022-03-18 Eve, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Diptyque théâtral avec entracte, restauration possible entre les deux spectacles

End/Igné (épisode 1) -19h

Interprétation : Azeddine Benamara

Moussa est le laveur de morts attitré de la morgue de BalBala. Le jour où il reçoit le corps calciné de son ami Aziz Benmessaoud, c’est à l’Algérie qu’il dédie son ironie rageuse.

Dans ce monologue, Moussa essaie de comprendre le geste fatal de « l’Igné » à partir de fragments épars de son histoire tourmentée. Un type bien identifié. Avec des envies. Des emmerdes. Et des rêves qui ont explosé en plein vol. Une autopsie poétique donc. Avec pour seule médecine légale la liberté et l’humour.

Fièvres, généalogie d’une insurrection (épisode 2) – 21h

Interprétation : Hiba El Aflahi

Fièvres est la suite de End/Igné. Dounia est la fiancée de Aziz Benmessaoud, devenu un héros tragique depuis le jour où il s’est donné la mort.

Fièvres est l’histoire des petits ruisseaux qui ont conflué en une puissante rivière et provoqué le courant de révolte populaire de février 2019 en Algérie. L’auteur Mustapha Benfodil brosse un portrait universel de la résistance et du rôle indéniable qu’y jouent les femmes.

[Compagnie El Ajouad]

Textes Mustapha Benfodil

Adaptation et mise en scène : Kheireddine Lardjam

deux spectacles à suivre : End/igné et Fièvre, généalogie d’une insurrection

billetterie-eve@univ-lemans.fr

