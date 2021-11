Paris Centre Cuturel Coréen île de France, Paris Diptyque cinéma – théâtre « La Créature » Centre Cuturel Coréen Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Diptyque cinéma – théâtre « La Créature » Centre Cuturel Coréen, 7 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 19h à 21h

Le mercredi 8 décembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Mardi 7 et mercredi 8 décembre à 19h Le spectacle commence par un court-métrage dramatique : « Romain est père de famille et professeur d’art et d’esthétique à l’université. Expatrié depuis trois ans, son retour en France le place dans une relation père-fils des plus ambiguës : durant l’absence de Romain, son garçon est devenu, il faut le dire, un adolescent attirant à la beauté troublante… » Écrit, réalisé et produit par Gwanju Lee, « La Créature » est un travail pluridisciplinaire mêlant cinéma, théâtre et musique, genres cherchant ici à se mettre mutuellement en valeur. Le spectacle démarre tout d’abord par un volet cinéma (court-métrage de 28 minutes), suivi d’une mini représentation théâtrale (40 minutes). À la fin du film, la projection laisse place à l’entrée sur scène de l’acteur principal. Ainsi débute une pièce de théâtre au cours de laquelle l’histoire se poursuit en trois actes dans le huis clos de l’auditorium. Illustré par des mélodies au piano, ce second volet théâtral laisse libre cours à l’instrumentiste, qui emploie tout son talent à rendre palpable la tension et la progression de l’intrigue. Les acteurs présents sur scène réinterprètent l’esprit de l’oeuvre cinématographique « La Créature », en apportant à l’histoire un développement théâtral surprenant. Film : écriture, réalisation et production Gwanju Lee / Bagarre Productions Pièce : production de la pièce Dae-young Paul Yoon – MAGE Production / Écriture et mise en scène Gwanju Lee Avec : Mathias Mégard (rôle principal) et Julian Trevelyan (piano et composition) ——————————————————————– Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement. Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire CENTRE CULTUREL AUDITORIUM Spectacles -> Projection Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (122m) 9 : Saint-Augustin (277m)

Contact : Centre Culturel Coréen 0147208386 info@coree-culture.org https://www.coree-culture.org/ https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://twitter.com/KoreaCenterFR0147208386 info@coree-culture.org Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-12-07T19:00:00+01:00_2021-12-07T21:00:00+01:00;2021-12-08T19:00:00+01:00_2021-12-08T21:00:00+01:00

Centre Culturel Coréen

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Cuturel Coréen Adresse 20 rue la Boétie Ville Paris lieuville Centre Cuturel Coréen Paris