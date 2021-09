Paris École nationale supérieure d'architecture Paris-Val de Seine Paris Diplômés 2020-2021 : les meilleurs projets de fin d’études. École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’exposition des Meilleurs PFE 2021 rassemble les projets de 43 étudiants, dont 8 binômes, qui ont reçu les félicitations du jury lors des soutenances de février et de juillet 2021. A travers ces projets, c’est un tour d’horizon sur la recherche à l’ENSA Paris-Val de Seine, avec 12 projets mention recherche rassemblés en salle exposition, mais aussi sur des thématiques transversales au sein de l’Ecole : aménager la ville pour faire face aux changements climatiques sur le littoral et dans les terres, réhabiliter et reconvertir le patrimoine bâti depuis l’hôpital jusqu’à la Gare du Nord, en passant par la requalification de quartiers en zone urbaine. Ces projets, qui témoignent de la créativité des étudiants et reflètent les enseignements au sein de chaque Domaine d’Étude, se déploient en France, tant sur le territoire du Grand Paris qu’en régions, mais aussi à l’international. Journées nationales de l’architecture École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine 3-15 quai Panhard et Levassor 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

