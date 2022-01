Diplôme ingénieur spécialité Matériaux en apprentissage ESIR Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Diplôme ingénieur spécialité Matériaux en apprentissage ESIR, 1 février 2022, Rennes. Diplôme ingénieur spécialité Matériaux en apprentissage

du mardi 1 février au mardi 22 février à ESIR

La voie par apprentissage de la Spécialité Matériaux forme des ingénieurs Matériaux en alternance capables de concevoir un produit, de le mettre en forme, d’assembler un ensemble multi-matériaux. Les périodes école se partagent entre Rennes (année 1) et Saint-Brieuc (années 2 et 3). Découvrir la formation Matériaux par apprentissage à 3 ans ESIR Campus de Beaulieu Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T18:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-10T18:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu ESIR Adresse Campus de Beaulieu Rennes Ville Rennes lieuville ESIR Rennes Departement Ille-et-Vilaine

ESIR Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Diplôme ingénieur spécialité Matériaux en apprentissage ESIR 2022-02-01 was last modified: by Diplôme ingénieur spécialité Matériaux en apprentissage ESIR ESIR 1 février 2022 ESIR Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine