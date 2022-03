DIPLOMATIE Collège des Bernardins, 14 mai 2022, Paris.

DIPLOMATIE

Collège des Bernardins, le samedi 14 mai à 17:00

Quand Notre-Dame de Paris et les principaux monuments de la capitale sont prêts à être détruits par l’occupant allemand… Film de Volker Schlöndorff réalisé en 2014 Durée du film : 1h24 Synopsis : La nuit du 24 au 25 août 1944, le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de militaires prussiens, le général n’a jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C’est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu’il gravit l’escalier secret qui le conduit à la suite du Général à l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris – Le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel … – sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l’ordre de destruction. En lien avec le Festival des Bernardins Opus 3 : Stabat mater. Notre-Dame Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame – Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des ateliers pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/diplomatie

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T20:00:00