**DIPLA-DIPLA** **Exposition de photographies et dessins** **Du 7 au 10 avril 2022** **Vernissage le 7 avril dès 18h** Cette exposition est une rencontre entre deux univers celui des dessins de Sophie solo et des photographies de Nathalie Berthod. Une publication paraîtra pour l’occasion regroupant les visuels de l’exposition et des textes de chacune d’entre nous. Cette exposition unique ne dure que 4 jours! Ne manquez pas cette occasion **Horaires** Jeudi 7 avril vernissage 18h-21h Vendredi 8 avril et samedi 9 avril 15h-21h Dimanche 10 avril 14h-19h Espace Ruine 15 rue des Vollandes, aux Eaux-Vives

Gratuit

Galerie Ruine Rue des Vollandes 15, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



