Marché de producteurs de pays, 9 juin 2023, Diou Diou.

2023-06-09 – 2023-06-09

Les Marchés des Producteurs de Pays à Diou ont été couronnés de succès et pour ne pas rompre avec le plaisir de la convivialité et le goût de l’authenticité, la commune de Diou vous accueillera pour une nouvelle édition avec une douzaine de producteurs. Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porc, des escargots cuisinés, des fromages de chèvres, des vins de Chateaumeillant et de Reuilly, des bières, des légumes, du miel, des pâtisseries et encore beaucoup d’autres produits succulents et locaux… Les visiteurs auront la possibilité de faire leurs courses et aussi de manger sur place avec les plats et produits proposés par les producteurs, en plein air ou abrités dans un cadre bucolique.

Les marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct du producteur au consommateur avec en prime la convivialité et l’échange.

dernière mise à jour : 2023-04-06 par