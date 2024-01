Dioscures · Marta Izquierdo Muñoz Le Carreau du Temple Paris, vendredi 9 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 20h00 à 20h50

Le vendredi 09 février 2024

de 18h30 à 19h20

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

En actualisant les imaginaires liés à la masculinité, la chorégraphe Marta Izquierdo Muñoz part des jumeaux Castor et Pollux et fait se rencontrer Mina Serrano et Ébène, deux interprètes à l’allure androgyne dont les vies réelles raisonnent avec les mythes évoqués dans « Dioscures ».

Le spectacle

Comment deux corps, deux personnalités si différentes cohabitent-elles sur un plateau ?

Marta Izquierdo Muñoz fait se rencontrer Mina Serrano de Madrid et Ébène, vivant à Toulouse. Les deux personnages partagent une taille imposante, un jeune âge, une physicalité singulière : des traits distinctifs les reliant à la figure héroïque et tragique des Dioscures, les inséparables jumeaux Castor et Pollux. Ils sont comme les deux frères Titans qui auraient été séparés par une montagne, non pas l’Olympe, mais bien les Pyrénées.

Ces géants là, loin d’une virilité monolithique, sont androgynes et permettent une dissonance entre la figure et l’interprète. Le projet les expose en miroir, dans des jeux complexes de reflets diffractés, parcourant divers registres et langages chorégraphiques. Sur scène, un miroir prend symboliquement place et permet aux deux figures de se répondre, de s’approcher d’une performance de danse contemporaine. La pièce peut aussi être lue comme un autoportrait décalé de la chorégraphe.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans

Le teaser

