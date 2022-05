Diorama Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Diorama Ornans, 13 juillet 2022, Ornans. Diorama Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans

2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-16 17:00:00 Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans Doubs Avec Jade Sauvage, intervenante artistique, association Ecarts d’arts

Cet atelier propose d’expérimenter des techniques de pliage et de collage papier pour réaliser un tableau en volume. Les participants réaliseront une mise en scène à l’aide d’éléments en papier découpé, de visuels de l’exposition temporaire et/ou en dessinant directement sur le papier destiné à composer les différents éléments du diorama.

À partir de 8 ans reservationpaysdecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 22 88 http://www.musee-courbet.fr/ Avec Jade Sauvage, intervenante artistique, association Ecarts d’arts

Cet atelier propose d’expérimenter des techniques de pliage et de collage papier pour réaliser un tableau en volume. Les participants réaliseront une mise en scène à l’aide d’éléments en papier découpé, de visuels de l’exposition temporaire et/ou en dessinant directement sur le papier destiné à composer les différents éléments du diorama.

À partir de 8 ans Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ville Ornans lieuville Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Diorama Ornans 2022-07-13 was last modified: by Diorama Ornans Ornans 13 juillet 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs