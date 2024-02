Dionysos Festival Sur Le Champ ! Valence, vendredi 19 juillet 2024.

Ils avaient déjà fêté leurs 20 ans à Valence lors des festivités d’été et ils sont de retour ! Dix ans de plus et toujours aussi fringant, le mythique groupe de rock Dionysos fêtera ses 30 ans dans sa ville natale !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes culture@mairie-valence.fr

