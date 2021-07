DIONYSOS À SAINT-ÉMILION ! Cloître de l’Église Collégiale,Place du clocher, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Émilion.

du vendredi 23 juillet au dimanche 25 juillet à Cloître de l’Église Collégiale, Place du clocher

Oubliez tout ce que vous savez de la mythologie… Voici la vraie histoire de la création du vin ! Vous pensiez connaitre les dieux de l’Olympe ? Vous pensez connaître Dionysos ? Saviez-vous que Dionysos aurait pu ne jamais être Dieu du vin ? Il y aurait même pu ne jamais avoir de vin sur Terre ! Nous aurions pu vivre dans la grisaille et l’ennui toute notre existence ! Ouf ! Nous sommes sauvés…. A L’Olympe rien ne va plus. Les enfants de Zeus sont en pleine adolescence et traînent nonchalamment dans les allées. Héra, Déméter et Poséidon sont à bout. Ils tannent leur frère Zeus : « Il est temps de leur trouver un job ! Qu’ils soient Dieu de quelque chose ! – Mais nous avons déjà toutes les fonctions. Tout ce dont les hommes ont besoin est déjà représenté ! Le ciel, la mer, la moisson et les naissances ! Tout va bien ! – Arrête Zeus ! J’espère que tu te rends compte que les Hommes sont un peu plus complexes que ça ! » lui répond Héra. Zeus cède. Nos 4 compères vont donc inventer de nouveaux postes et les faire tirer au sort à tous nos jeunes : Dieu de la chasse, de l’amour, de la forge, de la guerre, etc… Autant de fonction qu’il y a de dieux. Dionysos, par malchance, va tomber sur la seule fonction un peu saugrenue !… Malchance ?… Vraiment ?… [www.lesateliersdamelie.com](http://www.lesateliersdamelie.com) Écrit par les comédiens des Ateliers et mis en scène par Amélie Parias et Robin Laporte.

GRATUIT – ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION

Découvrez la vraie fausse histoire de la création du vin en famille… Fous rires garantis !

Cloître de l’Église Collégiale,Place du clocher 33330 Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T21:00:00 2021-07-23T22:30:00;2021-07-24T21:00:00 2021-07-24T22:30:00;2021-07-25T21:00:00 2021-07-25T22:30:00