Dionysos 6Mic Aix-en-Provence, vendredi 13 décembre 2024.

Dionysos ♫♫♫ Vendredi 13 décembre, 20h30 6Mic De 25 à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-13T20:30:00+01:00 – 2024-12-13T23:00:00+01:00

Fin : 2024-12-13T20:30:00+01:00 – 2024-12-13T23:00:00+01:00

Dionysos revient à ses premiers ‘ ’ pour fêter ses

Plus qu’un concert, c’est un véritable ’ ’ 360 ́ incluant chansons et mise en scène des personnages emblématiques de l’histoire du groupe.

De la , de ’ ́ , de ’ ́ !

Tout l’univers de Dionysos revisité, plus exactement augmenté car le spectacle comprendra également de , histoires et – de personnages.

Comment le Jack de la mécanique du cœur est devenu le Giant Jack de Monsters in love ?

Le retour du Jedi aura-t-il bien lieu ?

Vous le saurez en visitant ’ de Dionysos !

→

: plein fosse 30€ / réduit fosse 28€ / réduit abonnés : 25€

Guichet soir de concert : +2€

: concert accessible sur l’application

‘ : -6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/4cAKAfc

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/dionysos-concert-6mic-aix-en-provence-13-decembre-2024-css5-6mic-pg101-ri10320787.html »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/4cAKAfc »}]