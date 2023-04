DionySLAY : Karaoké Drag Party ! Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

DionySLAY : Karaoké Drag Party ! Le 6b, 20 avril 2023, Saint-Denis. Le jeudi 20 avril 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit Jeudi 20 Avril 2023, de 19h à 23h

Accès libre pour tou·te·s

Entrée à prix libre et sortie au chapeau

Bar et restauration sur place ! __ ACCÈS

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare Saint-Denis, à 10min de Gare du Nord

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélo sur place Babouchka Babouche et Le 6b s’associent pour vous proposer une soirée inédite mêlant spectacle de drag et karaoké ! Dans une ambiance festive, bon enfant et bienveillante, retrouvons-nous pour chanter, danser et fêter l’arrivée des beaux jours. Au programme : des chansons populaires, des perruques légendaires, une soirée fantasque et des performances fantastiques ! Drag queen, femme politique et mannequin, Babouchka Babouche est une femme forte qui s’est construite seule dans un monde d’hommes. Future présidente de la France, elle est d’ores et déjà elle-même. #BabouchePrésidente. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/dionyslay-karaoke-drag-party/ https://www.facebook.com/events/699590465295958/ https://www.facebook.com/events/699590465295958/ https://www.le6b.fr/dionyslay-karaoke-drag-party/

