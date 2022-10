DIOFEL Gémenos, 5 novembre 2022, Gémenos.

C’est au travers d’une poésie engagée et dévouée que ce poète contemporain rend hommage à l’art de vivre, de dire et de célébrer avec passion l’écrit pur. Son dernier projet musical Dire, coproduit avec le musicien Sébastien Raimondo, est un mélange de musiques fortes et intimistes avec un accent prononcé autour de la parole sacrée. Fort d’un style lyrique puissant, le travail musical puise dans des sources variées, s’inspirant à la fois du triphop, du jazz et de la soul, pour accompagner la parole et entretenir un contexte interactif.

Des mélodies parfois sombres, contrastant avec une voix douce et chaleureuse, donnent à entendre des histoires à rêver le monde debout.

artiste poète slameur

