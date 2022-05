Diofel – Dire, 14 mai 2022, .

Diofel – Dire

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Dans le cadre du Temps fort Arts de la Parole

Présentation d’album (slam)



Poète slameur venu des sables chauds de Pointe-Noire et cité parmi les références du mouvement slam au Congo, Diofel, accompagné de deux musiciens, fait appel au théâtre, au chant, au mime et à la danse pour interpréter ses histoires tantôt citoyennes, tantôt militantes, toujours poétique.



Initiateur de la scène ouverte du “Vendredi slam” au Sénégal, il signe au travers de ses textes soignés et signifiants, une poésie engagée et dévouée à l’acceptation de l’autre. Slameur au cœur ouvert jonglant aisément entre rythmes et rimes, il offre un univers confident à vivre, à écouter et à ressentir, tant sa poésie est emplie de cette chaleur bienveillante qui confère à sa voix assurée une présence enveloppante.



Diofel, composition et interprétation

Sébastien Raimondo, guitare bassen batterie, synthé analogique

Alexandre Escargel, piano

Nicolas Bermon, synthé

Romain Peyracchia, trompette

Soirée slam avec Diofel. Rendez-vous à L’Eolienne le 14 mai.

