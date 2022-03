DinoShark Pau, 2 avril 2022, Pau.

DinoShark Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

2022-04-02 – 2022-04-03 Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau Pyrénées-Atlantiques

8 8 EUR La sortie en famille à ne pas rater deux mondes est deux univers différents réunis.

Pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Pour la première fois à Pau l’expo DinoShark, la plus grande exposition itinérante en Europe.

L’exposition grandeur nature de la terre des dinosaures au géants des mers

À découvrir :Requins ,tortues ,dinosaures, Pieuvres ,baleines etc. Et en exclusivité les deux plus grands animaux robotisées :la grande baleine Pacifique de 24 m de long et le t-rex de 15 m animatroniques

Également le village des pirates.

Activités pour enfants, fouilles archéologiques ,structures gonflables et quiz avec diplôme à la clé

Également restauration sur place.

+33 6 44 96 79 16

Dino Shark

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

