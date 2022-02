DinoShark La Teste-de-Buch, 16 avril 2022, La Teste-de-Buch.

DinoShark Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

2022-04-16 – 2022-04-18 Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe

La Teste-de-Buch Gironde

8 8 EUR Dinoshark est une exposition grandeur nature de la terre des dinosaures au géants de mers : vous pourrez découvrir : requins ,tortues ,dinosaures, Pieuvres ,baleines etc. , et en exclusivité les deux plus grands animaux robotisées : la grande baleine pacifique et le t-rex.

D’autres animations vous seront proposées: le village des pirates, des activités pour enfants, fouilles archéologiques ,structures gonflables et quiz avec diplôme à la clé. Il sera possible de se restaurer sur place.

+33 5 56 54 76 36

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch

