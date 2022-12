Dinosaurs World Marseille 8e Arrondissement, 17 décembre 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Dinosaurs World

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

EUR 9.99 11.99 Embarquez dans un véritable voyage dans le temps, et découvrez en famille ou entre amis les plus belles espèces disparues !



Actuellement en tournée Européenne, l’exposition Dinosaurs World s’installe à Marseille du 17 décembre 2022 au 15 janvier 2023.



Découvrez Dinosaurs World, une exposition inédite en France d’une trentaine de dinosaures robotisés à taille réelle dans une ambiance sonore immersive.

Pour la première fois en tournée européenne, l’exposition vous embarquera dans une visite 100% pédagogique, à découvrir en famille. Des animations autour des dinosaures vous seront proposées.



Un simulateur 8D avec les sièges dynamiques vous emmènera sur « La Terre des Dinosaures ».

Et ce n’est pas tout ! Un atelier de fouille archéologique, une séance de caresses du Triceratops du film Jurassic World, un film documentaire, un Quizz pour gagner le diplôme du petit paléontologue et une aire de jeux pour les plus jeunes avec structures gonflables !



[Selon les conditions d’installations et la disponibilité des activités, la direction se réserve le droit de modifier le programme de la visite sans en altérer la qualité.]

Exposition inédite dans votre ville !!

https://www.expo-dinosaursworld.com/

