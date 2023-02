Dinosauria – Parc des expo Noron Parc des expositions de NORON, 11 mars 2023, Niort .

Dinosauria – Parc des expo Noron

6 Rue Archimède Parc des expositions de NORON Niort Deux-Sevres Parc des expositions de NORON 6 Rue Archimède

2023-03-11 – 2023-03-11

Parc des expositions de NORON 6 Rue Archimède

Niort

Deux-Sevres

N’avez-vous jamais rêvé de revenir 250 millions d’années en arrière ? De vivre et d’évoluer dans ce règne ? Et de vous mesurer aux spécimens les plus extraordinaires de l’ère mésozoïque ? Tout cela sera désormais possible dès 2022, qui sera l’année du voyage temporel avec le lancement de l’exposition évènement « DINOSAURIA ». Cette exposition grandeur nature, éducative et pédagogique ne sera pas seulement la présentation de reproductions immobiles et sans vie, mais bien un évènement unique en France regroupant plus d’une trentaine de spécimens uniques et incontournables de l’ère jurassique, entièrement automatisés et grandeur nature.

+33 7 80 14 82 95

Vanessa

Parc des expositions de NORON 6 Rue Archimède Niort

