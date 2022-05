N’avez-vous jamais rêvé de revenir 250 millions d’années en arrière ? De vivre et d’évoluer dans ce règne ? Et de vous mesurer aux spécimens les plus extraordinaires de l’ère mésozoïque ? Tout cela est désormais possible avec l’arrivée en France de l’exposition événement DINOSAURIA !

Cette exposition grandeur nature, éducative et pédagogique regroupe plus d’une quarantaine de spécimens uniques et incontournables de l’ère jurassique, entièrement automatisés et grandeur nature. Parmi ces spécimens, les redoutables T-Rex, Vélociraptors, Tricératops,… sans oublier les dinosaures holographiques UNIQUES EN EUROPE !

Tout au long de votre visite, vous aurez accès à notre “Jurassic Bar”, à des parcs de jeux gonflables pour les enfants ainsi qu’à notre boutique souvenirs !

Enfin, la visite de cette exposition hors du commun sera plus que jamais l’occasion pour les enfants d’en apprendre d’avantage sur cette période extraordinaire et emblématique de l’histoire de notre planète. À cet effet, ils auront notamment la possibilité de participer à notre « DINO QUIZZ », dans une atmosphère interactive et enrichissante.

N’attendez plus, retrouvez-nous vite sur notre site internet www.exposition-dinosauria.go.yj.fr ou contactez nous, par message ou par téléphone au 07 80 14 82 95 pour connaître les étapes de notre tournée