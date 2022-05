Dinosaures Land Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens

Yonne

Dinosaures Land Saint-Denis-lès-Sens, 3 mai 2022, Saint-Denis-lès-Sens. Dinosaures Land Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens

2022-05-03 – 2022-05-21 Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc

Saint-Denis-lès-Sens Yonne Saint-Denis-lès-Sens EUR Rendez-vous dans votre galerie marchande jusqu’au samedi 21 mai pour vous plonger dans l’univers des dinosaures !

7 dinosaures, robotisés et sonorisés, plus vrais que nature, allant de 2m50 à 5 m de long ! +33 3 86 64 40 00 Rendez-vous dans votre galerie marchande jusqu’au samedi 21 mai pour vous plonger dans l’univers des dinosaures !

7 dinosaures, robotisés et sonorisés, plus vrais que nature, allant de 2m50 à 5 m de long ! Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis-lès-Sens, Yonne Autres Lieu Saint-Denis-lès-Sens Adresse Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Ville Saint-Denis-lès-Sens lieuville Pres Aubert Galerie marchande E.Leclerc Saint-Denis-lès-Sens Departement Yonne

Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-les-sens/

Dinosaures Land Saint-Denis-lès-Sens 2022-05-03 was last modified: by Dinosaures Land Saint-Denis-lès-Sens Saint-Denis-lès-Sens 3 mai 2022 Saint-Denis-lès-Sens Yonne

Saint-Denis-lès-Sens Yonne