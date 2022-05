Dinosaures et mammouths : monstres terrifiants ou peluches inoffensives ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Dinosaures et mammouths : monstres terrifiants ou peluches inoffensives ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 3 juin 2022, Fontainebleau. Dinosaures et mammouths : monstres terrifiants ou peluches inoffensives ?

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le vendredi 3 juin à 14:00

Le mammouth, ce cousin des éléphants actuels éteint depuis des millénaires, nous est connu par ses vestiges, dents, ossements, chairs congelées, que recueillent les paléontologues – et par les figurations que nous ont laissées les hommes du paléolithique. Les Dinosaures appartiennent à des mondes beaucoup plus anciens, et leurs formes gigantesques ne nous sont connues que par leurs fossiles ou leurs empreintes, laissant aux artistes un champ d’invention très ouvert. Ces animaux emblématiques de la préhistoire constituent des figures inquiétantes, étranges, terrifiantes ou touchantes. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Dinosaures et mammouths : monstres terrifiants ou peluches inoffensives ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 2022-06-03 was last modified: by Dinosaures et mammouths : monstres terrifiants ou peluches inoffensives ? Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 3 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau salon des Fleurs Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne