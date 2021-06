Dinosaure! en Live pour la Fête de la Musique Place de la Mairie, 21 juin 2021-21 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dinosaure! en Live pour la Fête de la Musique

Place de la Mairie, le lundi 21 juin à 18:00

DINOSAURE! est un groupe de rock à l’énergie débordante avecGeoffrey au chant, Anthony à la basse et aux chœurs, Florian à la batterie et Yvon à la guitare. Fondé fin 2018, chacun a participer à des d’expérience en concert et aujourd’hui, après 2 concerts et une saison de confinement, les voici sur scène pour le plus grand plaisir des amateur de rock, tout un set de reprises qui raviront petis et grands. Sur scène immanquablement.

Entrée librée, concert gratuit

Venez découvrir sur scène les groupes issus du Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les musiques

Place de la Mairie, 92130 Issy-les-Moulineaux, Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes, Hauts-de-Seine



