Dino’s World Bourges, 19 mars 2022, Bourges.

Dino’s World Bourges

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-20 18:30:00

Bourges Cher

9 EUR 9 L’exposition Dino World est un musée temporaire et itinérant passant de ville en ville. Venez découvrir une trentaine de dinosaures sur place dont plusieurs robotisés pour une expérience encore plus immersive !

A travers un parcours intérieur, partez à l’aventure avec toute la famille à la découverte du monde extraordinaire des dinosaures et faites un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps.

Exposition d’une trentaine de dinosaures avec un accès à une zone virtuelle

+33 6 24 75 38 95

Dino’s World

Bourges

