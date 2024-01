DINOS Rock School Barbey Bordeaux, vendredi 16 février 2024.

DINOS COMPLET Vendredi 16 février, 20h00 Rock School Barbey 25€ en prévente, 30€ sur place

Le concert de Dinos à la Rock School Barbey est désormais complet. Il n’y aura pas de places en vente au guichet le soir du concert. Soyez très vigilant·es à la revente de faux billets et aux faux profils sur les réseaux.

Pour revendre ou tenter d’obtenir des places, veuillez passer par la liste d’attente DICE (seule plateforme sécurisée pour cette date).

DINOS

Auteur de textes ciselés et engagés, Dinos, ancien MC des battles Rap Contenders est l’une des plumes les plus appréciées du rap français actuel. Son univers déjà très ancré se veut planant, peuplé d’images qui se chevauchent confrontant rêve et réalité, le tout posé sur les productions de Richie Beats (Booba, Nekfeu, Dosseh…). On y redécouvre ainsi des thèmes tels que la célébrité, l’homophobie, ou encore la spiritualité, portés par un flow aérien et des mélodies aux allures de comptines.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

