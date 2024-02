Dinos La BAM (La boite à Musiques) Metz, jeudi 22 février 2024.

Après trois disques de platine (Stamina, Memento, Taciturne et Hiver à Paris) et une tournée d’une vingtaine de dates jouée à guichets fermés en 2022, Dinos annonce une mini-tournée de 10 dates pour revenir à l’essentiel : retrouver ses fans de la première heure dans l’intimité des salles de concert. .Une expérience sans téléphone À la demande de l’artiste, l’utilisation de téléphones portables ne sera pas autorisée dans la salle de concert. A l’entrée de la salle, tous les téléphones seront verrouillés dans des pochettes Yondr qui seront ouvertes à la fin de l’événement. Vous resterez en possession de votre appareil lors du spectacle et, au besoin, vous pourrez accéder aux postes de déverrouillage installés à la sortie de la salle. Pour votre retour en salle, la pochette sera de nouveau verrouillée avec votre téléphone dedans. À la fin du spectacle, toutes les pochettes seront déverrouillées et vous pourrez de nouveau utiliser votre téléphone. Toute personne utilisant un téléphone portable sera invitée à quitter la salle. Nous apprécions votre coopération pour créer une expérience sans téléphone et nous avons hâte de partager avec vous ce moment déconnecté.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57