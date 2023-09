Dinoplagne®, visite nocturne Dinoplagne Plagne, 16 septembre 2023, Plagne.

Dinoplagne®, visite nocturne 16 et 17 septembre Dinoplagne Tarif préférentiel : adulte 10€ / enfant (5-12 ans) 6€ / gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Attention, la réservation pour la soirée est obligatoire !

Places limitées.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le village des étoiles débarque à Dinoplagne ! Et si on liait paléontologie et astronomie ?

Une visite commentée nocturne exceptionnelle vous est proposée.

Découvrez le programme de la soirée :

Départ à 19h30 de la visite commentée :

Envie de découvrir le site autrement ? La nocturne est faite pour vous !

Découvrez les empreintes sous un angle exceptionnel dans un écrin mis en lumière. D’une durée d’environ 1h, la visite commentée démarre au coucher du soleil, se poursuit au bâtiment de la Canopée avec son architecture exceptionnelle et se termine à la lanterne sous le ciel étoilé de Plagne.

À partir de 20h30 :

Après avoir voyagé dans le temps, le Village des Etoiles vous propose de plonger dans les profondeurs de notre Univers.

Le télescope permettra de découvrir la planète Saturne et ses anneaux, ainsi que

les plus beaux objets visibles ce soir-là (nébuleuses, amas d’étoiles et galaxies).

Dinoplagne 01130 Plagne Plagne 01130 RD 49 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dinoplagne® est un site paléontologique situé à Plagne (Ain). Il abrite la plus longue piste d'empreintes de sauropode au monde. Labellisé Espace Naturelle Sensible par le département de l'Ain, le site se visite de mai à septembre (plus avril et octobre pour les groupes).

