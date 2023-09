Dinoplagne®, la tête dans les étoiles ! Dinoplagne Plagne, 16 septembre 2023, Plagne.

Dinoplagne®, la tête dans les étoiles ! 16 et 17 septembre Dinoplagne Réservation recommandée. Tarif adulte 10€ / Tarif endant (5-12 ans) : 6€ / gratuit pour les moins de 5 ans. Prévoir de l’eau et des chaussures confortables pour marcher.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le village des étoiles débarque à Dinoplagne ! Et si on liait paléontologie et astronomie ?

En plus d’une visite libre sur le site pour découvrir la plus longue piste de sauropode au monde, des animations vous seront proposées tout au long de la journée :

Les météorites :

Les météorites sont des roches extraordinaires, les témoins de la formation du Système solaire. Apprendre à les reconnaître permet de comprendre comment se sont formées les planètes. Saurez-vous dire quels cailloux vient de l’Espace?

Animé par le village des Etoiles (Sam-Dim)

Horaires : 11h15, 14h, 16h

L’atelier fouille :

Accompagné d’un expert partez à la recherche des fossiles de Saint-Germain-de-Joux

Animé par Dinoplagne (Sam-Dim)

Horaires : de 10h à 17h30

L’enquête du Temps :

A l’aide d’indices et sous la forme d’un jeu, retracez l’histoire de la Terre et de ses êtres vivants. Ainsi apparaitra peut-être la véritable place de l’Humanité.

Animé par le village des Etoiles (Sam-Dim)

Horaires : 10h15, 13h, 15h, 17h

L’atelier faune et flore :

Accompagné d’un passionné découvrez la faune et flore de Dinoplagne, classe Espace Naturel Sensible.

Animé par Dinopiagne (Sam-Dim)

Horaires : 14h30

Le feu avant les allumettes

Découvrez les différentes techniques de feu à travers l’histoire.

Animé par Jean Pierre Fillion (Sam. seulement)

Horaires : 11h, 15h

Attention dernière entrée sur site à 16h.

