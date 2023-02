DINO PARK, 2 mars 2023, Lodève .

DINO PARK

Marché de, 34700, La fontaine Bousquet, Lodève Herault

2023-03-02 14:00:00 – 2023-03-02 18:00:00

Lodève

Herault

0 EUR Dino Park a été pensé pour faire vivre une expérience unique à toute la famille.

Liant l’information, l’amusant et la pratique, il permet d’entrer en immersion dans l’ère du Jurassic tout en étant accessible et assez diversifié pour garder en éveille toute l’attention de vos enfants !

On espère vous retrouver très vite pour vivre avec nous, l’expérience DINO PARKUn parc à thème itinérant

AMUSANT

Ses dinosaures robotisés, ses structures gonflables, et ses activités sauront garder en éveille vos enfants pour une journée atypique visant à divertir et apprendre à vos enfants une partie majeure de notre histoire.

INSTRUCTIF

Pour que vos enfants soit totalement immergé dans l’univers des dinosaures, il leur sera possible d’incarner un véritable paléontologue en effectuant des fouilles archéologiques et en apprenant tout au long de leur visite, l’histoire de chaque dinosaure qu’ils croiseront

