Dino le dragon

2022-10-31 – 2022-10-31 EUR 8 10 Dino est le plus gentil de tous les dragons, mais il ne crache pas de feu.

Et oui ça existe !



Il est aventurier et part à la recherche d’une princesse à délivrer, comme dans les livres d’histoire.

Mais pour devenir son ami, vous aussi venez le rencontrer : vous ne pourrez que l’aimer !



Compagnie les Pipelettes

Spectacle d’ombres, mimes, marionnettes, guignol, de 1 à 3 ans Venez découvrir les aventures de Dino le Dragon. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

