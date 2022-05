Dinner in the sky, 29 juin 2022, .

Dinner in the sky

2022-06-29 11:30:00 – 2022-07-03 23:15:00

75 EUR Dinner in the sky est une expérience gastronomique extraordinaire et inédite qui repose sur les notions de surprise et de découverte tant dans le menu que dans la rencontre et l’échange avec le Chef ou le Chocolatier/Pâtissier avec qui vous embarquez. En plein ciel d’Arcachon, une table de 22 personnes est suspendue dans les airs. Au centre de la table se trouve un espace cuisine permettant aux Chefs de préparer et de servir, face à vous, un repas d’exception.

Cet incroyable concept débarquera du 29 juin au 3 juillet, à Arcachon pour :

• 2 déjeuners par jour

• 3 pauses gourmandes par jour

• 2 dîners par jour

+33 5 57 52 97 97

droits réservés

dernière mise à jour : 2022-05-11 par