Dinkelsbühl en images de 1860 à 1920 Centre culturel Athanor Guérande, mardi 5 mars 2024.

Dinkelsbühl en images de 1860 à 1920 Une rétrospective photographique proposée par le comité de jumelage Guérande – Dinkelsbühl 5 – 16 mars Centre culturel Athanor Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T10:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Plongez dans 60 ans d’histoire, à la découverte de Dinkelsbühl, ville jumelée avec Guérande ! Hans-Dieter Metzger, photographe, professeur et historien est à l’initiative d’un vaste projet de recherche consacré à la photographie à Dinkelsbühl, dont cette exposition présente une partie. Des archives municipales à de nombreux musées en Allemange, plus de 800 photographies ont été collectées et restaurées. Près d’une centaine est visible dans cette exposition. Portraits individuels ou de groupe, paysage urbain, motifs de cartes postales, la diversité des photographies contribue à offrir un témoignage unique et global de la vie à Dinkelsbühl, il y a 100 ans.

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 73 30 http://www.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande

