Dingue, le nouveau spectacle du cirque Bouglione Cirque d’Hiver Bouglione, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 7 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 16h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 17h15 à 19h15

Du 8 novembre au 17 décembre 2021 :

samedi, dimanche de 17h15 à 19h15

et samedi, dimanche de 10h45 à 12h45

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 16h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 17h15 à 19h15

Du 3 janvier au 18 février 2022 :

samedi, dimanche de 10h45 à 12h45

et samedi, dimanche de 17h15 à 19h15

Du 19 février au 6 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 17h15 à 19h15

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 16h

payant

Découvrez «Dingue», le nouveau spectacle du cirque Bouglione du 23 octobre au 6 mars au cirque d’hiver.

Les artistes se sont donnés le mot pour que la saison 2021-2022 soit complètement Dingue ! Qu’il s’agisse de numéros de monocycle, de sangles aériennes, d’ombres chinoises, de rollers, d’acrobatie ou de jonglerie, le spectateur passera par toutes les émotions. Rire, poésie, tendresse, émerveillement et grands frissons seront au rendez-vous !

COVID 19 : Pass sanitaire obligatoire sans distanciation sociale, port du masque recommandé pour les plus de 12 ans. Durée du spectacle 2h.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot Paris 75011

8 : Filles du Calvaire (51m) 5, 9 : Oberkampf (181m)



Contact :Cirque d’hiver Bouglione https://www.cirquedhiver.com/ https://fr-fr.facebook.com/CirquedHiverBouglione https://twitter.com/cirquedhiver

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Noël;En famille;Enfants

©DR/Affiche cirque Bouglione