L'Azimut – Théâtre La Piscine, le dimanche 15 mai à 16:30

Jacques Combe nous propose une conférence turbulente qui parle de l’argent et des récits utilisés pour nous faire accepter à notre insu ce à quoi nous résistons. Un spectacle qui nous sortira de nos repères habituels de spectateurs !

Tarif unique 5 €

254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T16:30:00 2022-05-15T17:45:00

