Les enfants à la ferme 1 rue Haute, 1 juillet 2023, Dingsheim.

Ateliers pour enfants à la ferme. Un atelier en juillet pour les enfants de niveaux maternelle et un atelier en août pour les enfants de primaire. Durée 2h goûter inclus. 4 euros par enfants. Inscription à l’Office de Tourisme..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 17:00:00. EUR.

1 rue Haute

Dingsheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



Workshops for children at the farm. One workshop in July for kindergarten children and one workshop in August for primary school children. Duration 2 hours including snack. 4 euros per child. Registration at the Tourist Office.

Talleres para niños en la granja. Un taller en julio para niños de guardería y otro en agosto para niños de primaria. Duración 2 horas, merienda incluida. 4 euros por niño. Inscripciones en la Oficina de Turismo.

Workshops für Kinder auf dem Bauernhof. Ein Workshop im Juli für Kinder der Vorschulstufe und ein Workshop im August für Kinder der Grundstufe. Dauer 2 Stunden inklusive Snacks. 4 Euro pro Kind. Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-05-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg