Bois-d’Amont Jura Bois-d’Amont Venez participer à la dingo run, course d’obstacle de 4km, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Bois d’Amont ! 1€ par inscription sera reversé à l’oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers. dingo.run39@gmail.com https://www.dingo-run.com/ Venez participer à la dingo run, course d’obstacle de 4km, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Bois d’Amont ! 1€ par inscription sera reversé à l’oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers. Bois-d’Amont

