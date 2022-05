MAGASIN GRATUIT sous la bibliothèque Dingé Catégories d’évènement: Dingé

Ille-et-Vilaine

MAGASIN GRATUIT sous la bibliothèque, 22 juin 2019 14:00, Dingé. Samedi 22 juin 2019, 14h00 Sur place Ouverture de notre magasin gratuit samedi 22 juin « Ma p’tite Glanerie » a le plaisir de vous inviter à l’ouverture de son MAGASIN GRATUIT samedi 22 juin 2019 11, rue Tanouarn à Dingé (sous la bibliothèque) de 14h à 17h Sans troc, ni monnaie, des livres, vêtements et divers objets seront donc à votre disposition. Renseignements : maptiteglanerie@outlook.com Stéphanie : 06 78 83 82 08 Anne : 06 75 81 26 30 Sophie : 06 81 12 69 36 sous la bibliothèque 11, rue tanouarn dingé 35440 Dingé L’Ecotay Ille-et-Vilaine samedi 22 juin 2019 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Dingé, Ille-et-Vilaine Autres Lieu sous la bibliothèque Adresse 11, rue tanouarn dingé Ville Dingé lieuville sous la bibliothèque Dingé Departement Ille-et-Vilaine

sous la bibliothèque Dingé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinge/

MAGASIN GRATUIT sous la bibliothèque 2019-06-22 was last modified: by MAGASIN GRATUIT sous la bibliothèque sous la bibliothèque 22 juin 2019 14:00 Dingé sous la bibliothèque Dingé

Dingé Ille-et-Vilaine