Paris Les trois baudets île de France, Paris DING DONG Les trois baudets Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DING DONG Les trois baudets, 10 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Dans le cadre de la programmation jeune public Les P’tits Baudets Un immeuble observe la vie de ses habitants. Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui ne parlent pas. Et puis il y a un appartement vide. Quand une famille de réfugiés arrive ce matin-là pour occuper l’appartement meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée. Darine la petite fille commence une quête, une épopée qui prendra la journée. Elle veut juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette. Spectacles -> Jeune public Les trois baudets 64 boulevard de Clichy Paris 75018

2 : Blanche (206m) 2, 12 : Pigalle (253m)

Contact :Les Trois Baudets 0142623333 info@lestroisbaudets.com http://www.lestroisbaudets.com http://facebook.com/lestroisbaudets http://twitter.com/lestroisbaudets Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-10T15:30:00+02:00_2021-10-10T16:30:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les trois baudets Adresse 64 boulevard de Clichy Ville Paris lieuville Les trois baudets Paris