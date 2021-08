Orléans Jardin de la Charpenterie Loiret, Orléans Ding Dong Jardin de la Charpenterie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ding Dong Jardin de la Charpenterie, 11 août 2021, Orléans. Ding Dong

Jardin de la Charpenterie, le mercredi 11 août à 11:00

“Un immeuble observe la vie de ses habitants. Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux quine parlent pas. Et puis il y a un appartement vide. Quand une famille de réfugiés arrive ce matin-là pour occuper l’appartement meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée. Darine la petite fille commence une quête, une épopée qui prendra la journée. Elle veut juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette.” _Texte Anne Boutin Pied_ _Musique et chansons Florent Gâteau_ _Mise en scène Vincent Pensuet_ _Tout public à partir de 7 ans_ _durée 1 heure_ Spectacle pour enfants à partir de 7ans Jardin de la Charpenterie Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T11:00:00 2021-08-11T12:00:00

