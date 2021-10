Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Dînez avec les grandes maisons d’Alsace – Auberge au Zahnacker Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Dînez avec les grandes maisons d’Alsace – Auberge au Zahnacker Ribeauvillé, 3 novembre 2021, Ribeauvillé. Dînez avec les grandes maisons d’Alsace – Auberge au Zahnacker 2021-11-03 19:30:00 – 2021-11-03 23:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin EUR Tous les mois, les grandes maisons d’Alsace vous donnent rendez-vous dans un restaurant pour déguster 8 vins, lors d’un dîner tout spécialement concocté par un grand chef. Aujourd’hui c’est à l’auberge du Zahnacker que vous pourrez vous régaler ! L’Auberge au Zahnacker vous accueille pour un dîner spécialement concocté pour l’occasion associé aux vins de 4 vignerons qui seront présents pour répondre à vos questions. +33 3 89 73 60 77 Tous les mois, les grandes maisons d’Alsace vous donnent rendez-vous dans un restaurant pour déguster 8 vins, lors d’un dîner tout spécialement concocté par un grand chef. Aujourd’hui c’est à l’auberge du Zahnacker que vous pourrez vous régaler ! dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé