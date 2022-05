Dînette sauvage : apprendre les plantes en famille

2022-05-26 – 2022-05-26 De 16h30 à 18h00. Durée : 1h30. Tarif 10€/enfant (gratuit pour les adultes accompagnateurs). Sur réservation. Atelier familial pour apprendre les plantes en jouant. Parce qu’on devrait apprendre les plantes dès notre plus jeune âge, parce que c’est vous qui l’accompagnez au quotidien, nous vous proposons une mise en présence accompagnée de jeux pédagogiques que vous pourrez vous réapproprier au quotidien avec vos enfants. Nous vous donnerons aussi les pistes de bases pour les laisser faire leurs propres expériences en toute sécurité. De 16h30 à 18h00. Durée : 1h30. Tarif 10€/enfant (gratuit pour les adultes accompagnateurs). Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

