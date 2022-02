Dîners sur scène Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Dîners sur scène Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-03-03 – 2022-03-04

Nice Alpes-Maritimes EUR 175 Savourez un dîner gastronomique sur la scène de l’Opéra accompagné d’un spectacle des artistes de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Une soirée aussi magique qu’inoubliable offrant une proximité unique avec les artistes. Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

