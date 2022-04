DÎNERS SPECTACLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe EUR Décollage immédiat ! Une compagnie aérienne propose à ses passagers un voyage inoubliable. A son bord : Le pilote, le chef de cabine, L’hôtesse de l’air, le public et deux voyageurs pas comme les autres. Ces deux passagers vont partir en voyage avec toutes les mésaventures (et aventures) que cela implique. Un long périple les attend, emportant au passage le public pour un voyage inoubliable. Troupe : 8 artistes Dîners spectacles music-hall au Pâtis. Attention, vous risquez de garder un souvenir merveilleux de ces instants magiques ! cabaretlepatis@orange.fr +33 2 43 87 75 72 http://www.cabaretlepatis.com/ Décollage immédiat ! Une compagnie aérienne propose à ses passagers un voyage inoubliable. A son bord : Le pilote, le chef de cabine, L’hôtesse de l’air, le public et deux voyageurs pas comme les autres. Ces deux passagers vont partir en voyage avec toutes les mésaventures (et aventures) que cela implique. Un long périple les attend, emportant au passage le public pour un voyage inoubliable. Troupe : 8 artistes Le Pâtis 38-40 rue d’Eichthal, Le Mans Le Mans

